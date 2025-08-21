Ricardo Monteiro excluído dos 12 finais de Portugal para o Eurobasket2025

“Agora já posso dizer quem é, porque já disse aos jogadores, que tinham de saber primeiro. Vai ser o Ricardo [Monteiro] a ficar de fora, com muita pena minha, que seria exatamente a mesma se fosse outro jogador. É uma decisão muito difícil”, anunciou Mário Gomes, depois do particular com o Sporting (100-82), em Sines.



Face à limitação, imposta pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), de só pode levar 12 jogadores, Mário Gomes tinha de excluir um dos 13 que estavam em estágio e a escolha recaiu no jogador de 28 anos e que conta 45 jogos pela seleção principal.



O selecionador português começou por divulgar, em 15 de maio, uma lista de 35 pré-convocados, que, em 18 de junho, foi reduzida a 15, com a exclusão de Carlos Cardoso, Gustavo Teixeira, José Barbosa, Miguel Correia, Pedro Bastos, Sérgio Silva, Diogo Araújo, João Grosso, Rodrigo Soeiro, Rúben Prey e Sada Borovnjak.



Em 22 de julho, juntaram-se 14 jogadores em Coimbra, num lote do qual saiu, no dia 28, o poste Gonçalo Delgado, devido a lesão, ainda antes da incorporação de Neemias Queta, jogador dos Boston Celtics, da NBA, que só se pôde juntar ao grupo em 01 de agosto.



Também devido a lesão, o grupo passou a 13 basquetebolistas, com a lesão, no joelho direito, do base Anthony da Silva, sofrida em 07 de agosto, numa entrada para o cesto sobre o final do terceiro período do encontro com a Espanha B, em Málaga.



Desta vez, o 'corte' aconteceu por opção de Mário Gomes, que, desta forma, leva à fase final os bases Diogo Gameiro, Diogo Ventura, Francisco Amarante e Rafael Lisboa, os extremos Cândido Sá, Diogo Brito, Nuno Sá, Travante Williams e Vladyslav Voytso, e os postes Daniel Relvão, Miguel Queiroz e Neemias Queta.



No Eurobasket2025, a formação das ‘quinas’ vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, estreando-se em 27 de agosto, frente aos checos.



Os comandados de Mário Gomes defrontam em seguida os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (01 de setembro) e os estónios (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os ‘oitavos’.



A fase final do Europeu de 2025, que será a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.



Lista dos 12 convocados de Portugal para a fase final do Eurobasket2025:



- Bases: Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting) e Rafael Lisboa (Ourense, Esp).



- Extremos: Cândido Sá (CB Cáceres, Esp), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Galomar), Travante Williams (Le Mans Basket, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).



- Postes: Daniel Relvão (Benfica), Miguel Queiroz (FC Porto) e Neemias Queta (Boston Celtics, EUA).

