O administrador executivo da SAD do Benfica Luís Mendes apresentou esta quarta-feira a renúncia ao cargo naquela entidade, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Benfica SAD informa (...) que o seu administrador executivo Luís Paulo da Silva Mendes apresentou, em 12 de junho de 2024, renúncia ao cargo de vice-presidente do Conselho de Administração”, pode ler-se no comunicado hoje enviado à CMVM.



O também ‘vice’ do clube encarnado chegou à SAD, responsável pelo futebol profissional do emblema lisboeta, em janeiro de 2022, assumindo funções sob a presidência de Rui Costa, tendo estado responsável pela área financeira.