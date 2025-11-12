Alegações finais do processo ‘saco azul’ do Benfica marcadas para 5 de dezembro

Segundo a mesma fonte, a produção de prova terminou na segunda-feira (10 de novembro), tendo o tribunal agendado o início das alegações finais para 05 de dezembro, às 09:30, no mesmo dia em que o clube ‘encarnado’ recebe o bicampeão Sporting, para a 13.ª jornada da I Liga de futebol.



O processo remonta a 2017 e baseia-se em suspeitas de alegada utilização fraudulenta de verbas ligadas ao Benfica para pagamento a terceiros, no valor total de cerca de 2,2 milhões de euros faturados à Benfica SAD e Benfica Estádio.



Luís Filipe Vieira, que presidiu ao clube entre 2003 e 2021 e recentemente foi candidato nas eleições ‘encarnadas’, responde por três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, tal como Domingos Soares de Oliveira - que se manteve na SAD do Benfica após a saída do antigo presidente, em 2021 - e o ex-diretor financeiro do Benfica Miguel Moreira, em coautoria com a empresa QuestãoFlexível e o arguido José Bernardes.



O Ministério Público acusa a SAD do Benfica de dois crimes de fraude fiscal qualificada, enquanto a sociedade Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento, num processo em que são também arguidos Paulo Silva e José Raposo.



O procurador Hélder Branco dos Santos acusou ainda a empresa QuestãoFlexível dos mesmos crimes, sendo que José Bernardes responde também por branqueamento de capitais.



O processo ‘saco azul’ começou a ser julgado em abril no Juízo Central Criminal de Lisboa.

