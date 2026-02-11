Alexander Bah e Richard Ríos integrados no treino do Benfica

O lateral direito dinamarquês, que não joga desde 08 de fevereiro de 2025, e o médio colombiano, ausente dos relvados há um mês, estiveram às ordens do treinador José Mourinho, no Benfica Campus, no Seixal.



Apesar de já terem pisado o relvado, os dois jogadores dificilmente devem integrar a comitiva 'encarnada' que irá viajar para os Açores, onde o Benfica tem de vencer para continuar a sonhar com a conquista do campeonato, que lhe escapa desde a temporada a 2022/23.



O Benfica ocupa a terceira posição do campeonato, com 49 pontos, contra os 52 do segundo posicionado Sporting e os 56 do líder FC Porto, pelo que uma vitória em Ponta Delgada, na sexta-feira, traduz-se num encosto provisório à vice-liderança, com os mesmos pontos dos 'leões'.



