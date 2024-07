Aline Delsin "Piu" reforça voleibol feminino do Benfica

“Aline Delsin é reforço da equipa feminina de voleibol do Benfica. A distribuidora brasileira de 33 anos, que rubricou contrato até 2025, entra no clube com objetivos bem definidos”, assinalou o Benfica na sua página oficial.



"Piu" começou por jogar no Colégio Efanor, seguindo-se uma experiência nas eslovacas do VK Brusno, antes de jogar no Clube K e na Academia José Moreira/Porto, que tinha uma parceria com os ‘dragões’, antes de uma aposta do FC Porto num projeto a solo.



"Jogo no campeonato português há já algum tempo, já o conheço bastante bem, e acredito que posso ajudar, também as jogadoras mais novas, que estão agora a crescer no voleibol. Espero que, com esta minha trajetória ao longo destes anos, possa trazer coisas boas”, disse a nova jogadora do Benfica.



A distribuidora acrescentou que a maior das motivações passa por “vencer troféus” com a camisola do Benfica.



No mesmo dia do anúncio da contratação de "Piu", o Benfica comunicou a saída de Fernanda Silva, de 37 anos, capitã que liderou as "águias" à conquista da Taça de Portugal em 2023/24.