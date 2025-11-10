Andreas Schjelderup cometeu "erro muito grave", mas não será punido na seleção

“Schjelderup cometeu um erro. Um erro muito grave que acarreta responsabilidade criminal. Agora, precisa de se defender num julgamento por confissão, que terá lugar em 19 de novembro. Entrei em contacto com o seu advogado e recebi um bom panorama do caso. Estamos muito confiantes na nossa avaliação de que não devemos impor quaisquer sanções adicionais”, referiu hoje à TV2 da Noruega a presidente da Federação nórdica.



A responsável máxima do organismo norueguês, advogada e antiga internacional norueguesa, revelou ainda ter tido conhecimento do caso no sábado e que a matéria foi detetada pelo filtro automático do Snapchat e, dessa forma, chegou à polícia.



“Estou a pensar em Schjelderup, nos envolvidos no caso, estou a pensar em Stale [selecionador] e espero que a imprensa se refira ao processo-crime em curso. Trata-se de um julgamento por confissão, pois ele confessou. Estamos contentes com isso. Que esteja a assumir a responsabilidade num caso que afeta muitos jovens”, acrescentou.



O jogador do Benfica, de 21 anos, admitiu ter há algum tempo partilhado no Snapchat um vídeo ilegal e impróprio, com a duração de 27 segundos, com conteúdo sexual envolvendo menores, e também hoje o selecionador Stale Solbakken comentou o caso.



“Fez uma grande asneira. O Andreas sabe-o muito bem. Tem dialogado com a polícia desde o primeiro dia. Assumiu e forneceu todas as informações que deveria dar. Ele estará aqui e fará parte da seleção. Não há dúvidas sobre isso”, disse Solbakken.



O treinador norueguês adiantou também que o internacional, que será o último futebolista a juntar-se à concentração, tem todo o apoio dos jogadores, treinadores e outros responsáveis.



Segundo avança a imprensa norueguesa, o internacional nórdico está sujeito a uma multa ou a uma pena de prisão até um ano, sendo que o caso será julgado no Tribunal Municipal de Copenhaga ainda este mês.



“Só vi os primeiros segundos do vídeo e não percebi o que acontecia depois. Um amigo meu disse-me imediatamente que era ilegal estar a partilhar e por isso apaguei logo. Na altura não pensei nas consequências, nem de estar a partilhar algo que poderia ser ilegal. Mas, deveria ter percebido a gravidade da situação”, lê-se numa ‘story’ de Schjelderup no Instagram.



O extremo norueguês assumiu “total responsabilidade”, acrescentado que cooperou com a investigação desde o início, garantido que sempre disse a verdade e que espera ser sentenciado, embora com pena suspensa de prisão.



“Estou acusado e provavelmente serei sentenciado. Gostava de poder voltar atrás no tempo e de poder corrigir o meu erro. Peço sinceras desculpas pelo meu erro”, frisou o jogador.



Nascido em Bodo, no norte da Noruega, Andreas Schjelderup assinou pelo Benfica em 2022/23, depois de ter dado nas vistas no Nordsjaelland, emblema que viria novamente a representar, por empréstimo, em 2023/24.