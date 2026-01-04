António Silva sofreu "edema de contusão muscular na coxa direita"

António Silva apareceu inicialmente na ficha como titular para o jogo de sábado diante do Estoril Praia, que o Benfica venceu por 3-1, no Estádio da Luz, mas lesionou-se durante o aquecimento e no seu lugar jogou Tomás Araújo.



Já no sábado, os ‘encarnados’ tinham comunicado a lesão sofrida pelo médio argentino Enzo Barrenechea, que tem uma subluxação traumática no ombro direito e que falhou também o jogo diante dos estorilistas, da 17.ª jornada da I Liga de futebol.



O Benfica volta a jogar na quarta-feira, em jogo frente ao Sporting de Braga (20:00), em Leiria, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, competição em que o Sporting defronta o Vitória de Guimarães na outra meia-final, na terça-feira.