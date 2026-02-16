Arbeloa aponta Mbappé para a Luz





(Com Lusa)

“Ele veio connosco, vai treinar e amanhã vamos ver se joga”, afirmou, deixando a dúvida no ar.Arbeloa, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo no estádio da Luz, assumiu que a sua equipa está consciente das dificuldades que irá encontrar frente aos ‘encarnados’, mas que não espera surpresas.“Mourinho não me vai surpreender porque sei do que ele é capaz. Sabemos a intensidade que o Benfica vai colocar no jogo. Sabemos o que são capazes de fazer e temos de estar preparados para eles. A minha ideia não é surpreender ninguém. Todos os que estão no campo sabem o que têm de fazer.Após a derrota (4-2) na fase de liga, Arbeloa garante que o Real Madrid não se vai vingar e que vai entrar para o jogo com o único objetivo de passar aos oitavos de final numa prova que quer vencer.“Não sentimos vingança. Sentimos que temos de ganhar. O nosso objetivo é ganhar a Liga dos Campeões. É o que nos obriga este emblema. O nosso objetivo é passar a eliminatória. Temos de fazer um grande jogo, com um bom desempenho. Não há outro objetivo que não seja ganhar”, reconheceu.Com um discurso similar esteve instantes antes o médio francês Eduardo Camavinga para quem a mentalidade da equipa tem de mudar.“O mais importante é fazer as coisas bem, como equipa. Temos de fazer um bom jogo e vamos ver o que se vai passar. As coisas agora estão melhores. Temos de atacar e defender melhor. Da última vez não fizemos um bom jogo”, admitiu.Embora o Real Madrid seja uma potência do futebol, quase todas as questões nesta conferência de imprensa giraram em torno de José Mourinho, um sinal que o treinador português mantém forte credibilidade internacional, situação a que Arbeloa não foge, até porque ambos são amigos.“Não preciso de convidar Mourinho a sentar-se no sofá cinzento (que está no gabinete de Arbeloa no Bernabéu). Somos amigos e temos uma boa relação. O meu objetivo é eliminar o Benfica e a partir de aí desejar o melhor a José Mourinho”, destacou.A 25 de fevereiro os dois emblemas voltam a encontrar-se, desta feita para a segunda mão. O jogo será em Madrid e questionado sobre o modo como José Mourinho será recebido pelos adeptos, Arbeloa não tem dúvidas: “Creio que o Bernabéu vai receber Mourinho com um grande aplauso por tudo o que deu ao Real Madrid. Ele deu tudo e um pouco mais”.O Benfica recebe na terça-feira, às 20:00, o Real Madrid em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo francês François Letexier.