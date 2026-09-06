Benfica
Futebol Nacional
Bah com traumatismo num ombro
O Benfica anunciou que o dinamarquês Alexander Bah sofreu um traumatismo no ombro direito durante o encontro da quinta jornada da I Liga frente ao Marítimo, na Madeira, que os visitantes venceram por 3-0.
“Após realização de exames, informa-se que o atleta Alexander Bah tem um traumatismo no ombro direito”, indicaram as ‘águias’, em comunicado, sem indicarem o tempo de paragem.
Na Madeira, o lateral nórdico foi substituído aos 17 minutos, por troca com o extremo polaco Jakub Kaminski, após uma queda aparatosa na linha final, deixando o relvado com o braço ao peito.
Bah deve falhar, pelo menos, o encontro em atraso da terceira jornada, contra o Moreirense, agendado para quarta-feira, às 20:45, em Moreira de Cónegos.
Na Madeira, o lateral nórdico foi substituído aos 17 minutos, por troca com o extremo polaco Jakub Kaminski, após uma queda aparatosa na linha final, deixando o relvado com o braço ao peito.
Bah deve falhar, pelo menos, o encontro em atraso da terceira jornada, contra o Moreirense, agendado para quarta-feira, às 20:45, em Moreira de Cónegos.
(Com Lusa)