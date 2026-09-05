O Benfica venceu por 3-0 na visita ao Marítimo, com um ‘bis’ de Leandro Barreiro e um golo de Prestianni, na quinta jornada da I Liga, e juntou-se provisoriamente ao Sporting no segundo lugar da classificação.
Reportagem
Desporto
Benfica vence no Funchal
RTP
No Estádio da Madeira, no Funchal, o médio luxemburguês Leandro Barreiro inaugurou o marcador, aos sete minutos, e voltou a marcar aos 71, antes de o avançado argentino Prestianni fixar o resultado final, aos 81.
Os ‘encarnados’, que na quarta-feira visitam o Moreirense no jogo em atraso da terceira jornada, seguem com 10 pontos, em igualdade com o rival lisboeta, que ainda hoje joga com o Nacional, ambos a cinco do líder FC Porto, enquanto o Marítimo é oitavo, com sete.