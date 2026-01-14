Bednarek coloca FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal

No Estádio do Dragão praticamente lotado (47.374 espetadores) e depois de um início quezilento e com paragem para Martim Fernandes ser assistido, o Benfica criou perigo nos primeiros minutos de jogo. Lance de envolvimento ofensivo das águias concluído com um remate de Prestianni, já na área, que saiu por cima da baliza de Diogo Costa.



Na resposta, o FC Porto marca na sequência de um canto. Bednarek salta mais alto e cabeceou para o fundo da baliza de Trubin. Os azuis e brancos embalados com a vantagem estiveram perto de ampliar o marcador. Valeu Trubin por duas vezes a evitar o golo a remates de Gabri Veiga e Borja Sainz. Na resaca, Martim Fernandes disparou ao lado.



Após a avalanche ofensiva dos dragões que causou alguns calafrios aos encarnados, o Benfica quase chegava ao golo num rápido contra-ataque. Sidny Lopes Cabral servido por Prestiani, após um canto do FC Porto, entrou na área e rematou, valendo Pepê a cortar, com a bola ainda ainda a sofrer um desvio no jogador encarnado.



O FC Porto voltava à carga e por duas vezes causou grande perigo junto da baliza de Trubin. Depois de um cruzamento largo de Gabri Veiga, Borja Sainz de cabeça atirou para defesa apertada do guarda-redes encarnado. No minuto seguinte, recuperação alta do FC Porto e Gabri Veiga, após bom gesto técnico na grande área, atirou ao lado.



Perto do intervalo, grande contrariedade para José Mourinho. Richard Ríos saiu lesionado de maca e agarrado ao ombro. Entrou Sudakov para o lugar do colombiano.



Mesmo a fechar o primeiro tempo, o Benfica esteve perto de marcar. Remate perigoso de Leandro Barreiro para grande defesa de Diogo Costa, com o pé direito. Na recarga, Dedic rematou por cima.



Na segunda parte o Benfica procurou assumir a iniciativa da partida e Pavlidis procurou o golo num remate cruzado dentro da área para defesa a dois tempos de Diogo Costa. O FC Porto repondeu através de um remate de Pablo Rosario, de fora da área, mas Trubin agarrou, sem dificuldade.



Num erro e excesso de confiança de Gabri Veiga, Prestianni 'roubou-lhe' a bola, cruzou para Pavlidis segurar na área e deixar para o remate de Tomás Araújo, ao lado. Diogo Costa desviou a bola com os olhos. Pouco depois de novo Tomás Araújo com um remate de longe para Diogo Costa encaixar com segurança.



Antes, Farioli mexia em dose dupla na equipa para travar um ligeiro ascendente encarnado. Lançou Rodrigo Mora e William Gomes para os lugares de Gabri Veiga e Borja Sainz. José Mourinho respondia com a entrada de Schjelderup para o lugar de Prestianni. Farioli voltava a mexer na equipa. Alberto Costa rendeu Martim Fernandes na lateral direita do FC Porto. Pablo Rosario desce para central e fica Alan Varela no miolo. José Mourinho fez entrar depois Ivanovic para o lugar de Sidny Lopes Cabral.



Ao minuto 90, registo para uma perdida incrível do Benfica. Schjelderup trabalhou bem na esquerda do ataque encarnado, cruzou para Pavlidis. O avançado grego tinha tudo para fazer o empate, mas falhou o desvio à boca da baliza.



O FC Porto, 20 vezes vencedor da Taça, junta-se ao sorteio da competição, marcado para esta quinta-feira, ao Torreense, da II Liga, e ao Fafe, do terceiro escalão, que afastaram, respetivamente, União de Leiria e Sporting de Braga.



Ainda por jogar fica o jogo dos 'quartos', que opõe o Sporting, detentor do troféu, ao AVS, em Lisboa.



