Bellingham deve parar um mês e desfalcar Real Madrid face ao Benfica

Bellingham lesionou-se hoje nos primeiros minutos do encontro com o Rayo Vallecano, para a 22.ª jornada da Liga espanhola, sendo substituído logo aos 10 minutos, em mais uma vitória agónica dos ‘merengues’ (2-1), selada de penálti aos 90+10 minutos.



“Depois dos testes realizados hoje ao nosso jogador Jude Bellingham pelos serviços médicos do Real Madrid, o diagnóstico é uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda”, indicou o departamento médico do clube madrileno.



O Real Madrid não avança com tempo estimado de paragem, mas, segundo a imprensa espanhola, Bellingham vai parar um mês e, assim, falhar os dois jogos com o Benfica, em 17 de fevereiro, na Luz, e em 25, no Santiago Bernabéu.



Para o embate da primeira mão, também já são baixas certas o defensa Raul Asencio e o avançado brasileiro Rodrygo, ambos expulsos no último jogo da fase de liga, precisamente na Luz, onde o Benfica venceu por 4-2, num jogo em que o guarda-redes Trubin selou o apuramento dos ‘encarnados’ com um golo aos 90+8 minutos.



O central brasileiro Éder Militão, lesionado, também não é hipótese para o duelo ibérico.

