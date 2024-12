Benfica à procura de nova vitória na "Champions"

No jogo de hoje as "águias" têm a vantagem do fator casa na busca de uma vitória que lhes permita encarar com mais tranquilidade os dois últimos adversários, quando terão de enfrentar o "Barça" em Lisboa e a "Juve" em Turim, ambos em janeiro.Já o Bolonha conta apenas um ponto nos cinco jogos já disputados, mas apresenta-se com um resultado moralizador trazido da última jornada em Itália, em que empatou 2-2 em casa da Juventus (2-2).O Benfica tem, esta quarta-feira, uma oportunidade de ouro para dar um salto de gigante rumo ao objetivo de estar na próxima fase, seja via play-off, ou sonhando com a qualificação direta.





O Benfica chega a este jogo com uma forma invejável, talvez a melhor em Portugal, e cinco vitórias consecutivas - incluindo jogos com o FC Porto, Monaco e Vitória SC.





Uma vitória esta quarta-feira praticamente assegura um lugar, pelo menos, no play-off de acesso à fase a eliminar da "Champions".





O treinador dos encarnados, Bruno Lage, irá com grande probabilidade de certeza, manter aquela que tem sido a sua equipa base, com a grande novidade a ser, provavelmente, o regresso de Kokçu ao trio de meio campo, depois de ter cumprido castigo com o Vitória SC (1-0).





Do outro lado temos um Bologna que trem tido dificuldades em pontuar na Europa - um empate em cinco jogos -, mas tiveram um calendário exigente.





A equipa de Italiano tem feito alguma rotação nos últimos jogos, fruto de um par de lesões - com destaque para Riccardo Orsolini - e para corresponder ao maior congestionamento de calendário.





Contudo, para este jogo espera-se uma aposta no habitual onze inicial, até porque este jogo chega quase como tudo ou nada para o Bologna.





O jogo entre Benfica e Bolonha, com início às 20h00 no Estádio da Luz, terá arbitragem do romeno Radu Petrescu.