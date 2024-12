Tommaso Pobega destaca o talento das "águias"

O médio do Bolonha Tommaso Pobega destacou os jogadores “de grande talento” existentes no plantel do Benfica, que os italianos defrontarão esta quarta-feira, na sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

“Nesta competição, em todos os jogos é precisa muita experiência e quantos mais jogos as equipas jogarem, mais elas crescem. É isso que temos de fazer e espero dar o meu contributo. Sabemos que o Benfica tem jogadores de grande talento e em sua casa é uma equipa muito forte, mas sabemos dos nossos princípios e valores e queremos fazer os nossos jogos de cabeça erguida”, garantiu o futebolista de 25 anos.



Pobega, que falava em conferência de imprensa, destacou a qualidade individual dos jogadores encarnados, como Kokçu ou Di María, mas assinalou que os italianos dispõem de uma estratégia bem definida.



“Sabemos que eles têm jogadores de grande criatividade e talento e acho temos de trazer para o campo uma grande concentração e entreajuda entre nós, criarmos dificuldades e grande intensidade e ritmo”, referiu o médio.



O Bolonha surge no Estádio da Luz motivado com um empate frente à poderosa Juventus, para a liga italiana, e Pobega considera que esse resultado deu ânimo à equipa: “Já tivemos boas performances em várias ocasiões, estamos a trabalhar bem. Queríamos ter ganho à Juventus, mas com certeza foi mais uma maneira de crescermos. Vamos tentar aplicar o mesmo método aqui”.



O Benfica recebe o Bolonha em partida da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, às 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do romeno Radu Petrescu.