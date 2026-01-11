Benfica
Basquetebol
Benfica bate Lombos e conquista Taça Federação feminina de basquetebol
O Benfica conquistou pela terceira vez a Taça Federação feminina de basquetebol, ao bater a Quinta dos Lombos por 86-85, após dois prolongamentos, na final da edição 2025/26, em Albufeira.
A formação ‘encarnada’ chegou ao intervalo a vencer por 44-35, mas o conjunto de Carcavelos recuperou na segunda parte e conseguiu restabelecer a igualdade (71-71), forçando cinco minutos suplementares, que trouxeram nova igualdade (80-80).
No palmarés da prova, o Benfica, que já tinha vencido em 2021/22 e 2022/23, igualou os três troféus da Quinta dos Lombos na liderança do ranking.
