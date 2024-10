Benfica bate Marítimo e continua 100% vitorioso na Liga feminina

O Benfica, tetracampeão em título, manteve-se hoje 100% vitorioso na Liga feminina de futebol, ao bater em casa o Marítimo por 2-0, em encontro da quinta jornada da prova, disputado no Benfica Campus, no Seixal.

Cinco dias após o triunfo sobre o Sporting, em Alvalade, na quarta ronda, as ‘encarnadas’ repetiram o resultado, num jogo em que inauguraram o marcador logo aos seis minutos, por intermédio da canadiana Marie Alidou.



Depois de muito desperdício, incluindo dois golos anulados com polémica, o Benfica só conseguiu chegar ao segundo golo já na segunda parte, aos 60 minutos, por intermédio da espanhola Cristina Martin-Prieto.



A avançada contratada ao Sevilha apontou o sexto golo em cinco jogos no campeonato, tento faturado em todos, e o 12.º pelas ‘encarnadas’, em 11 encontros.



Na classificação, o ‘onze’ de Filipa Patão saltou, provisoriamente, para a liderança isolada, com o pleno de 15 pontos, contra 12 do também 100% vitorioso Sporting de Braga, que se desloca na segunda-feira ao reduto do Estoril Praia.