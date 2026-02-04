Benfica
Futebol Internacional
Benfica bate Slavia com dificuldades e segue na UEFA Youth League
O Benfica qualificou-se para os oitavos de final da edição 2025/26 UEFA Youth League em futebol, ao vencer com grandes dificuldades, por 3-2, os checos do Slavia Praga, que lideraram por duas vezes no Seixal.
O ‘pequenino’ Gonçalo Moreira foi um ‘gigante’ no relvado do Benfica Campus, no Seixal, que acabou muito mal tratado, ao somar duas assistências, para os golos de Tiago Freitas, aos 26 minutos, e Jaden Umeh, aos 76, e assinar o 2-2, aos 61, para se tornar o benfiquista com mais tentos na história da competição, com 12.
A vitória foi, porém, bem complicada, especialmente pela inspiração do nigeriano Mubarak Suleiman, que apontou os dois tentos dos checos, aos 13 e 55.
O Benfica está, assim, nos ‘oitavos’, o que não conseguia desde 2021/22, época em que, à quarta final, conseguiu o seu primeiro título, depois de um 6-0 ao Salzburgo – caiu na fase de grupos em 2022/23 e 2023/24 e nos 16 avos de final em 2024/25.
A formação checa entrou melhor no encontro, muito forte nos duelos físicos, mas até foi do Benfica a primeira ameaça, quando, aos 10 minutos, Rui Silva não conseguiu dar a melhor sequência a um canto marcado na esquerda por Gonçalo Moreira.
Os checos acabaram, porém, por se adiantar no marcador, aos 13 minutos, num remate de fora da área de Suleiman, que fez a bola embater no poste esquerdo e superar Diogo Ferreira.
Em desvantagem, o Benfica reagiu, assumiu o comando do jogo e chegou à igualdade aos 26 minutos, com Gonçalo Moreira a roubar a bola perto da área contrária e a colocar em Tiago Freitas, que, fora da área, atirou rasteiro e colocado junto ao poste direito.
Os comandados de Vítor Vinha poderiam, depois, ter conseguido a reviravolta, mas Anísio, aos 30 minutos, Jaden Umeh, com um remate à barra, isolado, aos 32, e Tiago Freitas, aos 45, falharam boas oportunidades.
A formação checa voltou, no entanto, a entrar melhor na segunda parte e Suleiman, que já tinha feito mais duas ameaças na parte final da primeira parte, acabou por chegar ao ‘bis’ aos 55 minutos, através de uma jogada individual.
Como na primeira metade, as ‘águias’ ripostaram de imediato e, aos 61 minutos, Gonçalo Moreira empatou, para o seu oitavo golo na prova, em seis jogos, ao faturar de pé esquerdo, com classe, depois de isolado pela cabeça de Gil Neves.
O Benfica continuou por cima, foi em busca do terceiro e, após muita insistência, passou mesmo para a frente do marcador aos 76 minutos, num cabeceamento certeiro de Jaden Umeh, após canto na direita do ‘omnipresente’ Gonçalo Moreira.
Na parte final, com o relvado cada vez mais pesado e difícil, face à muita chuva que caiu na segunda parte, os checos tentaram forçar o empate, e os penáltis, que podiam ter conseguido aos 81 minutos, quando José Neto acertou no ‘seu’ poste direito, e aos 87, num remate de Matous Srb para as ‘nuvens’.
Desta forma, o Benfica estará presente no sorteio de sexta-feira, sendo que os oitavos de final estão agendados para 24 e 25 de fevereiro.
