Benfica contrata Gustavo Marques para a equipa B

Com um total de 31 jogos e um golo apontado pelos formação secundária na II Liga, o atleta, de 22 anos, foi o elemento mais utilizado no plantel comandado por Nélson Veríssimo, treinador a quem agradece a confiança e a forma como o acolheu no Seixal.



“Tenho de agradecer ao míster Nélson Veríssimo pela oportunidade e pelo carinho. Eu demonstrava nos treinos no dia-a-dia e ele sabia da minha confiança e do meu compromisso. Agradeço também o apoio dos meus colegas, que me ajudaram a fazer uma boa época”, disse em declarações à BTV.



O defesa, que em 2023/24 se estreou pela equipa principal da águias, em 29 de dezembro do ano passado, frente ao Famalicão, em partida da 15.ª jornada da I Liga, não escondeu a felicidade por ficar vinculado em definitivo ao clube.



“Agradeço ao Benfica pela oportunidade e por acreditar no meu trabalho. Fiz uma época boa, para hoje estar a conquistar este que é um objetivo da minha vida. Estou bastante feliz e motivado. Tenho de evoluir, melhorar e estou aqui para ajudar o Benfica”, vincou.