Benfica convoca Assembleia-Geral Extraordinária para dia 21 de setembro

"A Assembleia Geral Extraordinária do Sport Lisboa e Benfica foi convocada para reunir às 9h30 do próximo dia 21 de setembro (sábado) no Pavilhão n.º 1 – ou, se necessário, noutro espaço do Complexo Desportivo do Clube –, nos termos das disposições estatutárias e da metodologia aprovada na Assembleia Geral de 15 de junho", pode ler-se no documento emitido pelo clube de Lisboa.

A assembleia acontecerá no dia 21 de setembro, um sábado, e terá início às 9h30. O sócios irão discutir e votar a proposta global de revisão de estatutos apresentada pela direção liderada por Rui Costa.





A convocação da assembleia acontece numa altura em que Rui Costa é contestado na presidência do Benfica e já depois de o clube ter desdepedido o treinador Roger Schmidt, após um início de campeonato abaixo das expectativas.