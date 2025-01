Benfica corre atrás dos "oitavos" da milionária

Já sem hipótese de chegar aos oito primeiros lugares, que asseguram acesso direto aos "oitavos", a formação encarnada segue em frente com um empate, embora uma eventual derrota a deixe dependente de terceiros.





No que diz respeito ao onze inicial os encarnados serão obrigados a fazer mexidas, face à suspensão de Álvaro Carreras, uma das principais referências da equipa na presente temporada. Jan-Niklas Beste deverá ser a opção utilizada para o lado esquerdo do eixo defensivo. A frente de ataque deverá ser guiada por Ángel Di María, Andreas Schjelderup e Vangelis Pavlidis.







É olhar para o que temos feito de bom. Vi um registo que o Benfica não vencia contra o Monaco há algum tempo e a equipa foi lá e venceu. É o que temos de fazer. É o último jogo desta fase. Tivemos uma excelente oportunidade para seguir em frente e pelos quatro golos que marcámos. Não conseguimos, mas agora temos essa oportunidade e vontade de fazer uma boa campanha nesta Liga dos Campeões". Na antevisão ao encontro, o treinador Bruno Lage destacou a preponderância de sair de Turim com os três pontos: "".





Do lado da "Vecchia Signora" também deverá haver mexidas no onze. Um dos destaques passa pelo regresso de Francisco Conceição, que poderá seguir diretamente para a equipa inicial após recuperar de lesão.







No lançamento da partida o técnico Thiago Motta teceu rasgados elogios ao próximo adversário: "O Benfica tem uma equipa com grandes jogadores e um treinador com grande experiência em determinados jogos e vão querer exibir o seu potencial, mas nós, a jogar em casa, num ambiente especial, vamos fazer o mesmo. Queremos ganhar para fecharmos da melhor forma esta primeira fase".