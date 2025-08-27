Benfica discute hoje com Fenerbahçe entrada na fase de liga da Liga dos Campeões

Depois de eliminar o Nice, o conjunto ‘encarnado’ está perto de regressar à fase de liga da ‘Champions’, no segundo ano do novo formato, tendo pela frente o vice-campeão da Turquia, treinado por um técnico luso que venceu a prova por duas vezes, com o FC Porto e o Inter Milão.



O jogo surge cinco dias depois do triunfo ante o Tondela (3-0), na I Liga, na qual o conjunto orientado por Bruno Lage venceu as duas partidas que disputou, num arranque até aqui incólume – em seis jogos disputados, marcaram nove golos e não sofreram nenhum.



Certa é a ausência de Florentino Luís, que foi expulso em Istambul, ao contrário dos primeiros cinco nomes do ‘onze’ inicial – Trubin na baliza e Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl na defesa -, já anunciados pelo treinador, Bruno Lage.



Do outro lado, Mourinho trouxe 24 jogadores consigo no regresso a Lisboa, e a um clube que também orientou, tendo o médio Yüksek como principal novidade em relação à convocatória da primeira mão.



O Benfica e o Fenerbahçe decidem na quarta-feira a presença na fase de liga da ‘Champions’, na qual já está o Sporting, bicampeão nacional, em partida marcada para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

