`Benfica District` aprovado pelos sócios

De acordo com informação prestada pelos meios digitais do clube, em Assembleia Geral extraordinária, que decorreu a partir das 9:00 de hoje no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, o projeto recebeu 59,24% de votos favoráveis, tendo se registado 40,76% de votos contra.



O presidente da mesa da assembleia geral do Benfica, José Pereira da Costa, informou que a votação foi favorável ao projeto “em todos os tipos de voto” e destacou a “adesão avassaladora” dos sócios das ‘águias’ na assembleia geral extraordinária do clube, que contou com 28.338 sócios votantes e teve um método de votação que permitiu a participação presencial, mas também remota, e que, segundo este, será “aproveitado e desenvolvido no futuro”.



“O método escolhido para esta deliberação mereceu a adesão dos sócios. Essa adesão foi de tal forma avassaladora, que gerou constrangimentos que foram sendo corrigidos, e que serão aproveitados para, no futuro, desenvolvermos este método”, afirmou.



O ‘Benfica District’, que pretende ‘revolucionar’ todo o espaço envolvente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e cuja meta de conclusão é o Mundial2030 de futebol, tem um investimento estimado na ordem de 220 milhões de euros.

