Benfica empata a um golo com o Brentford na Luz

O Benfica empatou hoje 1-1 frente aos ingleses do Brentford, em jogo de preparação para a nova época de futebol, com Pavlidis a marcar no regresso da equipa 'encarnada' ao Estádio da Luz.



No primeiro jogo da nova época no seu estádio, o Benfica viu a formação da Liga inglesa adiantar-se no marcador logo aos oito minutos, com um golo de Bryan Mbeumo, mas o avançado grego Pavlidis, contratado aos neerlandeses do AZ Alkmaar, restabeleceu o empate aos 24.



Este foi o quarto jogo de preparação da equipa orientada por Roger Schmidt para a temporada 2024/25, depois dos triunfos frente a Farense (5-0) e Almería (3-1) e do empate com o Celta de Vigo (2-2).



O Benfica tem mais dois jogos particulares agendados, frente aos neerlandeses do Feyenoord (19:30), no dia 28, também no recinto benfiquista, para a Eusébio Cup, e com os ingleses do Fulham (20:00), em 02 de agosto, no Estádio Algarve.



Os 'encarnados' vão estrear-se na I Liga de futebol no dia 11 de agosto, com uma deslocação ao terreno do Famalicão, a contar para a primeira jornada da prova.