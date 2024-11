Benfica está nos "oitavos" da Taça CEV de voleibol

Os encarnados, que só no segundo set estiveram em desvantagem, impuseram-se pelos parciais de 25-15, 25-22 e 25-17, em uma hora e oito minutos.O conjunto português iniciou a partida com um parcial de contundente 8-1, que geriu com facilidade até aos 25-15, contudo no segundo set os eslovenos chegaram a liderar por três pontos (11-9), estando na frente pela derradeira vez aos 16-15, antes de forte reação das "águias", que fecharam em 25-22.O Benfica controlou igualmente o terceiro e último parcial, no Sportna Dvorana Kamnik, mantendo sempre margem confortável, que no fim se cifrou em oito pontos, nos 25-17.Em Lisboa, no encontro da primeira mão, o Benfica tinha vencido igualmente por 3-0, pelos parciais de 25-20, 25-20 e 25-15.