Benfica estreia-se a vencer na presente edição da Champions

Na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, o Benfica cedo inaugurou o marcador por intermédio de Dahl. O defesa aproveitou um ressalvo na sequência de um canto e desferiu um forte pontapé ao ângulo da baliza de Vitezslav Jaros.

(Foto: Piroschka Van De Wouw - Reuters)

Ao minuto 90, Leandro Barreiro sentenciou a partida. Excelente passe de Aursnes a isolar o médio encarnado que disparou um míssil para o fundo das redes neerlandesas. Registo ainda para a entrada de Manu Silva à competição praticamente 10 meses depois da lesão grave.

(Foto: Piroschka Van De Wouw - Reuters)

O Benfica tomava conta e pautava os momentos da partida, fruto do golo madrugador, e pouco depois Leandro Barreiro explorou as costas da defesa do Ajax para lançar a corrida de Pavlidis. O avançado grego cruzou para Aursnes que não aproveitou da melhor forma o lance.A equipa neerlandesa tentava chegar à baliza de Trubin e Bounida animou as bancadas com um slalom no corredor direito a passar por dois jogadores encarnados, mas o remate esbarrou em Otamendi que cortou facilmente para canto.À passagem da meia hora, o Ajax esteve perto do empate. Trubin foi enorme e evitou o golo dos neerlandeses. Bounida descobriu Klaassen dentro da área, rematou de pé direito, mas o ucraniano fez uma grande defesa. A bola ressaltou para Weghorst, mas Otamendi antecipou-se e desviou para canto.Nos descontos da primeira parte sinal de perigo para a baliza de Trubin. Excelente jogada individual de Mika Godts a passar por vários jogadores do Benfica e à entrada da área rematou em arco, mas a bola saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza encarnada.O Benfica chega ao intervalo a vencer, por 1-0, com um belo golo de Dahl, na sequência de um canto. Foi o culminar de uma entrada forte dos encarnados.No início da segunda parte Bounida colocou de novo à prova Trubin. O extremo belga fletiu para o meio e rematou forte para defesa do guarda-redes ucranino. Praticamente no minuto seguinte novamente perigo para o Ajax que Klaassen desperdiçou de forma escandalosa. Em frente a Trubin, acertou mal na bola e rematou ao lado.A equipa neerlandesa crescia na partida, mas numa transição rápida o Benfica esteve perto do segundo golo. Ríos lançou Sudakov na corrida, o ucraniano galgou metros no meio-campo do Ajax, antes de servir Aursnes. O médio norueguês, já sem ângulo de remate, assistiu Dedic que obrigou Vitezslav Jaros a uma excelente defesa.Na resposta o Ajax podia ter empatado, mas esbarrou novamente na muralha chamada Trubin. Oscar Gloukh entrou pela direita do ataque, trocou as voltas a Dedic e obrigou a uma bela defesa do guarda-redes ucraniano do Benfica.José Mourinho não estava a gostar da atuação da equipa e fez entrar Tomás Araújo para o lugar de Sudakov. Antes o técnico do Ajax tinha operado uma tripla substituição.Com este triunfo, o conjunto comandado por José Mourinho saltou provisoriamente para o 28.º lugar, com três pontos, mantendo-se assim na luta por um lugar nos play-off dos nono ao 24.º lugares, enquanto a equipa neerlandesa ocupa o 36.º e último lugar, sendo a única sem qualquer ponto conquistado.