Liga dos Campeões. Ajax - SL Benfica

O Benfica venceu o Ajax, em Amesterdão, por 2-0, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol. Dahl e Leandro Barreiro marcaram os golos dos encarnados.

Um golo madrugador do defesa sueco Samuel Dahl, aos seis minutos, e outro praticamente a encerrar a partida, anotado pelo luxemburguês Leandro Barreiro, aos 90, permitiram aos encarnados arrancar não só o primeiro triunfo na prova como os primeiros pontos, depois de quatro derrotas consecutivas.





Com este triunfo, o conjunto comandado por José Mourinho saltou provisoriamente para o 28.º lugar, com três pontos, mantendo-se assim na luta por um lugar nos play-off dos nono ao 24.º lugares, enquanto a equipa neerlandesa ocupa o 36.º e último lugar, sendo a única sem qualquer ponto conquistado.

