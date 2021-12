Benfica goleado por Lyon e afastado da fase seguinte da prova

As francesas, sete vezes vencedoras da prova, chegaram ao intervalo a vencer já por 4-0, com golos de Ada Hegerberg, no primeiro minuto e aos 45+2, de Renard, aos 27, e de M`Bock Bathy, aos 40. Bruun, aos 52, estabeleceu o resultado final.

Com este triunfo, o Lyon fecha a ronda no primeiro lugar, com 12 pontos, mais dois do que as alemãs do Bayern Munique, que hoje golearam em casa do Hacken por 5-1, enquanto as `encarnadas` ocupam o terceiro posto, com quatro, mais um do que as suecas, quartas e últimas.