Benfica mostra versão 2023/24 frente ao Southampton

Trata-se do primeiro teste de pré-temporada num jogo que decorrerá à porta fechada, ou seja, os adeptos não terão acesso à partida, a exceção é a transmissão televisiva.Fora das escolhas iniciais estarão Angel Di María, Nicolás Otamendi e David Jurasek que só chegaram ao estágio na terça-feira.A formação encarnada treina desde domingo e o desafio não deverá mostrar para o exterior grandes novidades. A exceção será o olhar atento do treinador Roger Schmidt.No estágio encontram-se 34 jogadores às ordens da equipa técnica.Só para análise teórica recorde-se o “onze” do Benfica que há mês e meio esteve em campo pela última vez frente ao Santa Clara, a 27 de maio, no último jogo do campeonato.Eis a equipa titular nesse desafio: Odysseas Vlachodimos / Alexander Bah, Nicolás Otamendi, Morato e Álex Grimaldo / Florentino Luís e João Neves / João Mário, Rafa Silva e Fredrik Aursnes / Gonçalo Ramos.Depois do jogo com os ingleses a equipa das “águias” prossegue o estágio até ao próximo sábado, dia em que após o almoço viajará com destino a Basileia, na Suíça.No domingo o Benfica defronta o FC Basileia no Estádio St. Jakob-Park em jogo particular, e o retorno a Lisboa acontecerá imediatamente após o desafio.As “águias” prosseguem a pré-temporada no sul de Portugal, com a participação no Troféu do Algarve nos dias 20 e 21 de julho, onde vão defrontar os sauditas do Al Nassr e os espanhóis do RC Celta de Vigo, respetivamente.A preparação do Benfica para 2023/24 inclui também um jogo particular frente ao Feyenoord nos Países Baixos, no Estádio De Kuip, às 16h00 (locais) de 30 de julho.Após a partida, a equipa viaja de volta para Lisboa.No plano delineado para a pré-época consta ainda um jogo da Eusébio Cup. O anúncio oficial da data dessa partida está dependente do agendamento do embate da Supertaça.