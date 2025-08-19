Em direto
Benfica "muito confiante" para jogo com Fenerbahçe

por Antena 1
Miguel A. Lopes - Lusa

Kerem Aktürkoglu integra a comitiva do Benfica na Turquia onde amanhã a equipa treinada por Bruno Lage defronta o Fenerbahçe de José Mourinho, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de liga da Champions.

O extremo turco que está a ser negociado com o Fenerbahçe e tem o Besiktas igualmente na corrida era por isso dúvida.

No entanto, foi convocado por Lage para esta partida.

No aeroporto Humberto Delgado antes da viagem do Benfica, Rui Costa deixou escapar duas palavras: “Muito confiante”.

O treinador das águias vai fazer a antevisão do jogo em Istambul esta tarde a partir das 16h15.

