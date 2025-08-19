Benfica "muito confiante" para jogo com Fenerbahçe





No entanto, foi convocado por Lage para esta partida.

No aeroporto Humberto Delgado antes da viagem do Benfica, Rui Costa deixou escapar duas palavras: “Muito confiante”.



O treinador das águias vai fazer a antevisão do jogo em Istambul esta tarde a partir das 16h15.



O extremo turco que está a ser negociado com o Fenerbahçe e tem o Besiktas igualmente na corrida era por isso dúvida.