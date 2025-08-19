Fenerbahçe tem "que fazer muita coisa melhor" frente ao Benfica
José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, admite que o Benfica está num patamar superior à da equipa turca, mas recusa catalogar os 'encarnados' como favoritos "por uma questão de princípio".
O Benfica joga amanhã, em Istambul, diante do Fenerbahçe, a 1.ª mão do play off de acesso à Fase de Liga da Liga dos Campeões.
Bruno Lage fala aos jornalistas a partir das 16h15, mas quem já o fez foi José Mourinho.
O Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, recebe quarta-feira o Benfica, na primeira mão do play-off da 'Champions' em Istambul.