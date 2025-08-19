Benfica "muito confiante" para jogo com Fenerbahçe
Kerem Aktürkoglu integra a comitiva do Benfica na Turquia onde amanhã a equipa treinada por Bruno Lage defronta o Fenerbahçe de José Mourinho, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de liga da Champions.
O extremo turco que está a ser negociado com o Fenerbahçe e tem o Besiktas igualmente na corrida era por isso dúvida.
O treinador das águias vai fazer a antevisão do jogo em Istambul esta tarde a partir das 16h15.
No entanto, foi convocado por Lage para esta partida.
No aeroporto Humberto Delgado antes da viagem do Benfica, Rui Costa deixou escapar duas palavras: “Muito confiante”.
