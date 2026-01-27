Benfica precisa de "máxima concentração" para vencer o Real Madrid
O futebolista argentino Nicolás Otamendi disse que o Benfica precisa de dedicar "máxima concentração" ao Real Madrid e só após o último jogo da fase de liga da Liga dos Campeões pensar nos intrincados cenários de qualificação.
"Vai ser um grande jogo, perante um grande rival. Não existe mais motivação do que jogar na Liga dos Campeões com o Real Madrid. Por isso, é necessário ter a máxima concentração, porque na Liga dos Campeões um segundo desconcentração paga-se muito caro", assinalou o veterano defesa central, de 37 anos.
O Benfica está em zona de eliminação direta, no 29.º lugar da fase de liga, e, além do triunfo na receção de quarta-feira ao clube espanhol, necessita de uma conjugação improvável de resultados em outros encontros para se apurar para o play-off de acesso aos oitavos de final da `Champions` de 2025/26.
"Estamos cientes dos resultados que são necessários, que é preciso obter a vitória e ainda depender de outros resultados, mas em primeiro lugar temos de estar concentrados em ganhar o jogo", reforçou Otamendi, em conferência de imprensa relativa ao encontro da oitava e última ronda.
Os `encarnados` estão a dois pontos de distância da última posição de qualificação para o play-off, que será disputado pelas equipas colocadas entre o nono e o 24.º lugares, e o confronto com o Real Madrid, terceiro posicionado, com forte possibilidade de seguir diretamente para os `oitavos`, encerra muitas dificuldades.
Questionado sobre a dificuldade de travar o avançado francês Kylian Mbappé, melhor marcador da prova, com 11 golos, Otamendi observou que o Real Madrid tem jogadores de topo em todos os setores e que o Benfica terá de realizar "uma partida perfeita, tanto defensivamente, como ofensivamente", para superar o recordista de títulos, com 15 troféus conquistados.
Campeão europeu em 1961 e 1962, o Benfica, 29.º classificado da fase de liga da `Champions` desta época, recebe na quarta-feira o Real Madrid, terceiro, em jogo da oitava e última jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa, com início às 20:00, que será dirigido pelo árbitro italiano Davide Massa.