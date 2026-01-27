Benfica precisa de "máxima concentração" para vencer o Real Madrid

"Vai ser um grande jogo, perante um grande rival. Não existe mais motivação do que jogar na Liga dos Campeões com o Real Madrid. Por isso, é necessário ter a máxima concentração, porque na Liga dos Campeões um segundo desconcentração paga-se muito caro", assinalou o veterano defesa central, de 37 anos.

O Benfica está em zona de eliminação direta, no 29.º lugar da fase de liga, e, além do triunfo na receção de quarta-feira ao clube espanhol, necessita de uma conjugação improvável de resultados em outros encontros para se apurar para o play-off de acesso aos oitavos de final da `Champions` de 2025/26.

"Estamos cientes dos resultados que são necessários, que é preciso obter a vitória e ainda depender de outros resultados, mas em primeiro lugar temos de estar concentrados em ganhar o jogo", reforçou Otamendi, em conferência de imprensa relativa ao encontro da oitava e última ronda.

Os `encarnados` estão a dois pontos de distância da última posição de qualificação para o play-off, que será disputado pelas equipas colocadas entre o nono e o 24.º lugares, e o confronto com o Real Madrid, terceiro posicionado, com forte possibilidade de seguir diretamente para os `oitavos`, encerra muitas dificuldades.

Questionado sobre a dificuldade de travar o avançado francês Kylian Mbappé, melhor marcador da prova, com 11 golos, Otamendi observou que o Real Madrid tem jogadores de topo em todos os setores e que o Benfica terá de realizar "uma partida perfeita, tanto defensivamente, como ofensivamente", para superar o recordista de títulos, com 15 troféus conquistados.

Campeão europeu em 1961 e 1962, o Benfica, 29.º classificado da fase de liga da `Champions` desta época, recebe na quarta-feira o Real Madrid, terceiro, em jogo da oitava e última jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa, com início às 20:00, que será dirigido pelo árbitro italiano Davide Massa.