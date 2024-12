Benfica prolonga contrato com Adrian Bajrami

Bajrami, de 22 anos, ingressou no Benfica em 2018, proveniente da equipa de juniores do Young Boys, da Suíça, mas ainda não se estreou na formação principal dos encarnados, tendo apenas um jogo disputado na época 2024/25 na equipa B, que integra a II Liga.O anúncio da extensão do contrato de Bajrami é o quarto no espaço de uma semana efetuado pelo Benfica, após a renovação de três habituais titulares: o médio norueguês Fredrik Aursnes, o defesa central português Tomás Araújo e o defesa lateral dinamarquês Alexander Bah.