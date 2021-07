Benfica realiza eleições antecipadas até final do ano

"Ficaram unanimemente identificados os objetivos de curto prazo a que se torna imperativo dar resposta", prossegue a nota, enumerando, em seguida, a "preparação da época desportiva no futebol", a "qualificação para a Champions League", a "preparação da época desportiva nas diversas modalidades", a garantia de "normalidade na gestão", "acautelar "um adequado fecho do mercado de contratações e vendas", a "conclusão, com sucesso, do empréstimo obrigacionista em curso" e a "unidade no universo Benfiquista"."Foi sublinhado que a Direção do Sport Lisboa e Benfica está seriamente empenhada em garantir que esses objetivos sejam alcançados, pelo que terá uma atuação intransigente em relação às matérias abordadas".

Na reunião, lê-se em nota assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Pires de Andrade,

Vieira "amargurado"

"O plenário faz um apelo à união e ao sentido de responsabilidade de todos os benfiquistas na construção de um Benfica cada vez maior", conclui o comunicado Na noite de segunda-feira, em entrevista à TVI,Manuel Magalhães e Silva referiu que Luís Filipe Vieira só tomou conhecimento de que o vice-presidente assumira a liderança do clube e da SAD no sábado, findo o interrogatório a que foi submetido no quadro do processo Cartão vermelho., disse o advogado.Recorde-se que Luís Filipe Vieira ficou em prisão domiciliária até ao pagamento de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.Após ter anunciado a suspensão de funções "como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", a direção do Benfica reuniu-se e o vice-presidente Rui Costa acabou por assumir a presidência do clube.