Benfica recebe Estoril

Os ‘leões’ não foram além da igualdade no terreno dos barcelenses, que ocupam o quarto lugar na melhor primeira volta de sempre do clube minhoto, e podem ficar ainda mais distantes do FC Porto, que lidera com quatro pontos de vantagem, mas mais próximos do rival Benfica, terceiro a seis dos ‘verde e brancos’.



O Benfica ainda não perdeu no campeonato, mas concedeu seis empates, quatro deles em casa, e procura balanço para a segunda volta frente aos ‘canarinhos’, que o melhor que conseguiram na casa ‘encarnada’ foram três vitórias, a última das quais há 75 anos, e cinco empates, em 30 jogos para o campeonato.



O jogo frente ao Estoril Praia, nono com 20 pontos, que pode deixar a formação comandada por José Mourinho mais próxima dos da frente, mesmo que provisoriamente até o FC Porto visitar o Santa Clara, no domingo, está marcado para as 18:00, à mesma hora que, no concelho vizinho da Amadora, o Sporting de Braga, quinto com 26 pontos, visita o Estrela local, 10.º com 18.



Os bracarenses, que nos últimos oito anos terminaram nos quatro primeiros lugares, podem ultrapassar o Gil Vicente e chegar ao fim da primeira volta no quarto posto, caso vençam na visita aos ‘tricolores’.



O segundo dia da ronda que encerra a primeira metade do campeonato promove ainda a visita do Moreirense, oitavo com 21 pontos, ao terreno do lanterna-vermelha AVS, que ainda não venceu e conta quatro pontos, e o duelo na Beira Alta entre os ‘aflitos’ da região Centro Tondela e Arouca, 17.º e 16.º classificados, com nove e 14 pontos, respetivamente.



A jornada que antecede a disputa das meias-finais da Taça da Liga, entre Sporting e Vitória de Guimarães, na terça-feira, e entre Benfica e Sporting de Braga, na quarta, em Leiria, termina no domingo, com os jogos entre Alverca e Famalicão e entre Rio Ave e Casa Pia, além da deslocação dos ‘dragões’ aos Açores.



Programa da 17.ª jornada



Sexta-feira

Gil Vicente – Sporting, 1-1

Vitória de Guimarães – Nacional, 2-1



Sábado

Tondela – Arouca, 15:30.

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00.

Benfica - Estoril Praia, 18:00.

AVS – Moreirense, 20:30.



Domingo

Rio Ave - Casa Pia, 15:30.

Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas em Lisboa).

Alverca – Famalicão, 20:30.