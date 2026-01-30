Benfica repete duelo com o Real Madrid no `play-off` da Champions

O Real Madrid é o adversário do Benfica, o único clube português em competições europeias que não se apurou diretamente para os ‘oitavos’.





Os 'encarnados' recebem o Real Madrid a 17 ou 18 de fevereiro e fecham as contas do 'play-off' em Espanha na semana seguinte.





Asencio e Rodrygo são baixas confirmadas para o jogo na Luz, na sequência das expulsões no último encontro.

O Inter, o outro adversário possível das ‘águias’ antes da realização do sorteio, defronta o 23.º classificado e não cabeça de série Bodo/Glimt.





O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, definiu a seguinte chave:



Olympiacos – Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund – Atalanta

Club Brugge – Atlético de Madrid

Galatasaray – Juventus

Qarabag – Newcastle United

AS Monaco – PSG

Bodo/Glimt – Inter de Milão

Benfica – Real Madrid

Ultrapassando o próximo adversário na Liga dos Campeões, o Benfica junta-se aos oito emblemas já apurados, entre eles o Sporting, e pode mesmo defrontar a equipa de Rui Borges na próxima fase.





Que venha outra vez o "Senhor champions"





Um sorteio que Mário Branco, diretor desportivo do Benfica, olha com especial atenção apelidando o Real Madrid como o “Senhor Champions”.



Mário Branco refere que o jogo anterior foi feito na ‘Luz’ e agora o cenário é em casa e no Barnabéu, mas “para o Benfica não há impossíveis”, sublinha.

Contudo lembra que “o Real é o Real”, e “não há maus momentos” para a equipa espanhola.



O diretor desportivo do Benfica relembra que no jogo em Lisboa houve o factor sorte, mas mérito também. Agora é tempo de preparar um novo desafio “o melhor possível” e fazer de tudo para tentar estar nos ‘oitavos’ para jogar com o rival Sporting, em Lisboa.





O sorteio entre as equipas da 9ª à 24.ª posição da primeira fase da Champions definiu, esta sexta-feira, o emparelhamento para os jogos dos play-offs.O histórico entre os dois emblemas é positivo, especialmente depois do último duelo entre os clubes. O Benfica somou a terceira vitória sobre o Real Madrid, em quatro encontros disputados.