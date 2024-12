Benfica segue vitorioso na "Champions" de hóquei

Na quarta jornada, a atuar em casa, o Benfica chegou aos 12 pontos no seu agrupamento, reforçando o primeiro posto, com golos de João Rodrigues e Roberto Di Benedetto, que "bisou".



Lucas Martínez reduziu para a Oliveirense, que está no terceiro lugar, com sete pontos, dois atrás dos italianos da Trissino, segundos, que bateram no seu recinto os franceses do HC Quévert (2-0).



No mesmo Grupo B, o Valongo somou o primeiro ponto na prova com um empate (3-3) na receção ao Liceo, de Espanha.



No Grupo A, que ainda tem um FC Porto-FC Barcelona por disputar na sexta-feira, o Noia lidera com 10 pontos, depois de golear os franceses do Saint-Omer, por 7-1, com o Óquei de Barcelos a alcançar um importante triunfo em casa sobre o Reus (2-1).



Depois de dois empates seguidos, a equipa de Barcelos passou a ser segunda posicionada, com oito pontos, graças a dois golos de Miguel Rocha, ambos de bola parada.