Benfica
Futebol Nacional
Benfica tenta lucrar com clássico do Dragão
Diante do Alverca, o Benfica vai tentar retirar dividendos da 21.ª jornada da I Liga, face ao clássico entre FC Porto e Sporting, os dois primeiros, que fecham a ronda na segunda-feira.
Uma semana após o empate em Tondela (0-0), os ‘encarnados’ tentam reduzir, ainda que à condição, as diferenças para o líder FC Porto e para o ‘vice’ Sporting, que têm mais nove e cinco pontos, respetivamente.
No Estádio da Luz, a partir das 20:30, a formação comandada por José Mourinho, agora a única invicta na competição, face à derrota dos ‘dragões’ com o Casa Pia na ronda anterior, terá pela frente um Alverca que não vence fora de casa desde novembro e que ocupa a 10.ª posição.
Antes, o Sporting de Braga joga com o Rio Ave no seu reduto (18:00), sendo que os minhotos vão tentar o quarto triunfo seguido na prova, que lhes permita manter o quarto lugar, entretanto ocupado pelo Gil Vicente na sequência da vitória diante do Moreirense, no sábado.
No primeiro encontro do dia, o Nacional recebe o Casa Pia (15:30), com ambas as equipas separadas por dois pontos.
A 21.ª jornada encerra na segunda-feira, com o clássico agendado para o Estádio do Dragão (20:45), já depois de o Famalicão ser anfitrião do AVS, último classificado da competição.
Programa da 21.ª jornada
Sábado
Moreirense - Gil Vicente, 1-2
Estrela da Amadora - Santa Clara, 1-0
Estoril Praia – Tondela, 2-2
Arouca - Vitória de Guimarães, 3-2
Domingo
Nacional - Casa Pia, 15:30
Sporting de Braga - Rio Ave, 18:00
Benfica - Alverca, 20:30
Segunda-feira
Famalicão – AVS, 18:45
FC Porto – Sporting, 20:45
