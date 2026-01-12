Benfica transfere Jurásek para o Slavia de Praga por três milhões de euros

"A Benfica SAD informa que chegou a acordo com o Slavia Praga para a alienação da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de três milhões de euros", refere o Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



O lateral esquerdo internacional checo, que não fazia parte dos planos do clube, começou a temporada emprestado ao Besiktas, com o Benfica a explicar que antes de efetuar a transferência para o Slavia de Praga chegou a acordo com o clube turco para a revogação do empréstimo.



"Adicionalmente, a Benfica SAD terá direito ao primeiro milhão de euros gerado por futuras cedências do referido jogador e receberá 50% do valor remanescente dessas futuras cedências", acrescenta o clube liderado por Rui Costa.



Os 'encarnados' informam ainda que a formação checa abdicou do direito que tinha de receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador e não terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade nesta operação, ficando ainda livre dos encargos de intermediação.



Jurásek, de 25 anos, chegou ao Benfica em 2023/24, proveniente do Slavia de Praga, mas apenas realizou 12 jogos na formação lusa, acabando por ser emprestado aos alemães do Hoffenheim.



Na época seguinte, a de 2024/25, o lateral esquerdo continuou ao serviço da formação alemã, antes de seguir no início desta época para o Besiktas, tendo realizado 17 jogos nas diferentes competições.

