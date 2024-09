Benfica vence em casa do Estrela Vermelha na estreia na Youth League

Campeão em 2022/22 e ‘vice’ em 2019/20, 2016/17 e 2013/14, o Benfica entrou bem no jogo, a pressionar e a provocar o erro ao Estrela Vermelha, e chegou à vantagem por Gustavo Varela, aos 13 minutos, numa recuperação de bola de Olívio Tomé.



A demonstrar boa adaptação ao sintético anexo ao Marakana, a formação ‘encarnada’ dispôs de várias situações de perigo, entre as quais um remate ligeiramente ao lado de Gonçalo Moreira, aos 20 minutos, já dentro da área da formação sérvia.



O Estrela Vermelha sacudiu a pressão e procurou a baliza das ‘águias’ por Vasilije Kostov, aos 26 minutos, através de um remate ao lado, e aos 31 com um cruzamento para a área que não encontrou nenhum jogador sérvio para o desvio.



Confortável no jogo, e a controlar as ações da formação sérvia, o Benfica aumentou a vantagem para 2-0 no início da segunda parte novamente por Gustavo Varela, aos 51 minutos, após um bom trabalho de Leandro Santos.



A vantagem de dois golos durou apenas seis minutos, dado que o Estrela Vermelha reduziu para 2-1 por Uros Sremcevic, aos 57, após uma jogada de insistência na área benfiquista, que fez os sérvios acreditarem na possibilidade do empate.



Uma deficiente reposição de bola do guarda-redes do Benfica Arnas Voitinovicius, aos 73 minutos, foi aproveitada por uma tentativa de ‘chapéu’ de Kostov, que o lituano se redimiu com um voo acrobático a negar o golo do empate.



O Benfica voltou a criar perigo e esteve perto de marcar por Gustavo Varela, aos 78 minutos, mas o remate saiu ao lado, e o guarda-redes sérvio Vuk Draskic negou o terceiro golo por três vezes, a Rui Santos e Gustavo Oliveira, aos 80, e Tiago Freitas, aos 85.



O encontro terminou com o perigo a rondar a baliza ‘encarnada’, aos 90+6 minutos, com um remate ao lado de Strahinja Stoijkoovic, após canto de Jovan Sljivic, mas com o Benfica a segurar a conquista dos primeiros três pontos.



O Benfica defronta, de seguida, na renovada fase liga da Youth League, o Atlético de Madrid (02 de outubro), Feyenoord (23 outubro), Bayern Munique (05 de novembro), Mónaco (27 de novembro) e Bolonha (11 de dezembro).