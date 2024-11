Benfica vence Valongo na "Champions" de hóquei em patins

Com um cinco inicial composto por Pedro Henriques, Nil Roca, Roberto Di Benedetto, Pau Bargalló e Gonçalo Pinto, a equipa orientada por Edu Castro, esteve imparável, sobretudo no segundo tempo, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0.



A jogar em casa, no único jogo do grupo disputado hoje, Lucas Ordoñez (20 e 43), Nil Roca (27 e 33) e Diogo Rafael (29), marcaram para os encarnados, frente a uma formação do Valongo, que alinhou de início com Guga, Francisco Silva, João Maló, Kyllian Gil e Carlos Ramos.



Para esta quinta-feira, estão agendadas as outras duas partidas da jornada inaugural, com a Oliveirense a defrontar, em casa, o HC Quévert, de França, e os italianos do Trissino a receberem os espanhóis do Deportivo Liceo.



No grupo A, que inclui as formações portuguesas do FC Porto e do Óquei de Barcelos, o FC Barcelona goleou o Saint-Omer, por 7-2.



Esta quinta-feira, o FC Porto vai medir forças com o Óquei de Barcelos, e os espanhóis do Noia defrontam os compatriotas do Reus.