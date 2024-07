Beste surpreendido com apoio inacreditável dos adeptos do Benfica

“Na minha primeira semana, os adeptos têm sido inacreditáveis. Na Alemanha não é assim, por isso, estou muito feliz com todo o apoio dos adeptos, em Portugal e aqui. Há adeptos [do Benfica] em todo o lado, e que continue assim”, afirmou, em declarações à SportTV, após a partida.



Beste foi opção no início da segunda parte no jogo particular com os espanhóis e assistiu João Mário para o terceiro golo da formação benfiquista, aos 72 minutos.



O reforço recrutado aos alemães do Heidenheim confessou estar “muito feliz” por ter jogado o seu primeiro encontro “neste lindo e grande clube”, após uma semana de treinos.



“Foi especial. Novo país, nova língua. Mas o staff, os colegas de equipa, são todos simpáticos e podemos falar em inglês, por isso, não há problemas. Têm facilitado a adaptação”, declarou Beste.



O lateral esquerdo alemão afirmou que se sente bem na posição que deverá ocupar na equipa ‘encarnada’, apesar de nos últimos anos ter jogado quase sempre no meio-campo.



“Falei com o treinador antes de vir para o Benfica, conheço as suas ideias e a posição, claro, porque já joguei a lateral. Para mim, não é problema. Estou feliz por estar aqui e espero manter-me saudável”, referiu.



Beste disse estar “muito entusiasmado” com a nova época, sublinhando que o Benfica luta por títulos, mas tem de “continuar a trabalhar na pré-época” para fazer uma temporada à altura das expectativas.



Em Thonon-les-Bains, com forte apoio nas bancadas e após o golo inaugural de Nico Melamed, aos 23 minutos, os ‘encarnados’ viraram o jogo com tentos de Pavlidis, aos 36, Arthur Cabral, aos 53, e João Mário, aos 72.