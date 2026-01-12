Bruma regressa aos treinos do Benfica mais de cinco meses depois

De acordo com imagens disponibilizadas pelas `águias`, o extremo integrou o treino matinal realizado no Benfica Campus, no Seixal, e trabalhou aparentemente sem limitações sob orientação do treinador José Mourinho.

Bruma, de 31 anos, não compete desde julho, quando, ainda na pré-época, sofreu uma rotura num tendão de Aquiles durante a vitória do Benfica sobre os turcos do Fenerbahçe (3-2), então comandados por Mourinho, na Eusébio Cup, tendo necessitado de passar por uma intervenção cirúrgica.

Contratado no inverno de 2025 ao Sporting de Braga, o extremo cumpriu um golo e duas assistências em 14 jogos na segunda metade da época passada e ainda procura a estreia oficial esta temporada.

Bruma saiu do boletim clínico dos `encarnados`, no qual continuam Samuel Soares, Alexander Bah, António Silva, Enzo Barrenechea, Nuno Félix, João Veloso e Dodi Lukébakio.

O Benfica prosseguiu a preparação da visita ao FC Porto, líder isolado da I Liga, estando o clássico dos quartos de final da Taça de Portugal agendado para quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.