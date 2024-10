Bruno Lage diz que Benfica não tem margem de erro em nenhuma competição

"O objetivo é continuarmos neste registo. Independentemente de ser um jogo de campeonato, de qualquer uma das taças ou da Liga dos Campeões, nós, neste momento, não temos margem para errar em nenhuma das competições", assumiu o técnico, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com os espanhóis, da segunda jornada da fase de liga da 'Champions'.



Por isso, o que promete para o encontro de quarta-feira, é "entrar em campo com ambição de ganhar o jogo", algo que, garantiu, a sua equipa vai "fazer sempre", desde que seja "uma equipa competitiva" e que consiga apresentar "a melhor versão dos jogadores" em prol do grupo.



"Eu não acredito que uma equipa tenha sucesso se os jogadores não trabalharem em equipa. Isso é fundamental. É nisso que perdemos muito tempo (a trabalhar). Temos de ser uma equipa a atacar e a defender, porque só em equipa se pode atingir o sucesso", apontou Lage.



Por isso, apelou ao "sentido coletivo" do grupo, admitiu que "seria algo especial juntar mais uma vitória às quatro" já conseguidas sob o seu comando, mas lembrou que "o mais importante" é entrar em campo com "ambição de vencer".



"Sermos uma equipa, ter a melhor versão de cada um dos nossos atletas em campo e jogar com uma ambição enorme de vencer. São as três coisas fundamentais para amanhã (quarta-feira)", resumiu o treinador dos 'encarnados'.



O discurso do técnico, de resto, parece ter sido 'absorvido' pela equipa, uma vez que o internacional sub-21 espanhol Álvaro Carreras também destacou, momentos antes, que o objetivo do grupo é "ir somando três pontos".



"Vamos jogo a jogo. Temos um jogo importante amanhã (quarta-feira) e, depois, há que voltar à I Liga, onde também estamos muito focados. Como digo, é jogo a jogo e focados em ganhar todos", apontou o lateral esquerdo.



O Benfica recebe o Atlético Madrid na quarta-feira, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com início previsto para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.



A equipa orientada por Bruno Lage soma quatro triunfos consecutivos desde que o técnico substituiu o alemão Roger Schmidt, incluindo o único disputado esta época na 'Champions', na visita ao Estrela Vermelha, por 2-1.



O Atlético de Madrid, orientado por Diego Simeone, também venceu o primeiro jogo na competição, em casa, com o Leipzig (2-1), mas só venceu mais um jogo após esse encontro e vem de um empate em casa, com o Real Madrid (1-1), para a Liga espanhola.