Bruno Lage espera um Benfica consistente em Faro

"Queremos sempre o melhor Benfica e aquilo que falámos durante muito tempo durante os primeiros tempos de trabalho foi de união e essa união chegou-nos. Acredito que queremos neste momento é consistência. É em busca dessa consistência que temos de continuar a trabalhar, perceber que não podemos perder essa união, mas que essa consistência tem de existir e tem de partir de nós. Também nós, enquanto equipa técnica também temos de ir atrás dessa consistência.





Queremos que as rotinas se mantenham, que o 'onze' se estabilize, que temos de ter cuidado com os jogadores e não lesioná-los. Temos de nos agarrar a esta palavra de ordem.





Farense? Um jogo muito difícil. O Tozé tem feito um trabalho fantástico na recuperação do Farense. Tivemos um jogo difícil na primeira volta. Uma equipa muito competente e certamente que também quererá fazer um jogo que lhe permita seguir em frente. Depois de vencermos a Taça da Liga, também queremos estar na final da Taça de Portugal. Esse é o nosso desejo".





De seguida o treinador explicou omo se trabalha com apenas um dia de preparação: "Começámos a preparar o jogo já na folga. A equipa vem de jogos consecutivos e temos de recuperar os jogadores tem em conta o estado físico deles. Chegámos a Lisboa às três da manhã, eu cheguei a casa por volta das quatro. Achámos melhor os jogadores recuperarem com as famílias. Seguimos o plano, exatamente da mesma forma que preparámos o jogo a seguir ao Sp. Braga".





Sobre o "onze" a apresentar em Faro Bruno Lage deixou uma certeza: "Sobre o plantel, a única certeza que tenho é que o Samu vai jogar. Ainda temos o período de amanhã para avaliar. Viajamos hoje, amanhã ainda fazemos um treino pela manhã e vamos ver. Uns jogadores recuperam melhor que outros, então vamos ver amanhã. Sobre o mercado de janeiro? É um facto que pode mexer com alguns jogadores. A mim, o que me compete, é que eles estejam preparados para jogar. O que eu quero deles como resposta é a resposta que o Schjelderup deu. Tinha-o chamado à atenção sobre o facto de não ter feito o 4.º golo com o Sp. Braga e ele chegou ainda com mais determinação. O Samu tem feito um trabalho fantástico, merece mais do que aquilo que teve, mas aquilo que lhe posso dar é o jogo de amanhã".





A propósito das alterações que gtem sido feitas na equipa analisou: "Ouvimos críticas de outros que o facto de jogarem de três em três dias que também alteram o onze. Sabemos que não podemos colocar os jogadores em risco de lesão e que existem outros jogadores que também têm trabalhado bastante. Temos de cruzar tudo isto. Fico muito feliz quando os jogadores que não têm jogado tanto entram e ajudam a equipa. Nós passamos muito de bestiais a bestas, mas eu não faço isso com os meus jogadores. Há jogadores que não estão num momento tão bom, mas não são bestas. Temos de estar todos aqui".