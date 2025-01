Bruno Lage quer um Benfica determinado e seguro

"É entrarmos determinados. Equipa segura, com boas entradas, como fizemos no último jogo, com o Barcelona. Valorizar o que fizemos, levantar a cabeça e olhar para o jogo seguinte com determinação. O Casa Pia tem qualidade, está a fazer um campeonato muito bom, mas temos de ir a 100 por cento, determinados para vencer o jogo".





Sobre as especificidades do Casa Pia admitiu: "O nosso adversário faz uma campanha muito bom e o foco tem de ser total. Vai ser um jogo difícil, jogam com uma linha de cinco, muita velocidade nos corredores, três homens na frente com dinâmica... Difícil, mas olhando para o que fizemos no último jogo, a equipa está mais próxima do que pretendo, por isso estamos determinados a fazer um grande jogo".





Será que vai fazer rotação a pensar na Juventus? Eis a resposta: "O foco total é no Casa Pia e sinto os jogadores focados. Porque dependemos de nós para vencer o campeonato. Amanhã logo decidirei em função do desgaste o onze certo para fazermos um grande jogo".







Finalmente como está a equipa depois do jogo com o Barcelona? Bruno Lage frisou: "Valorizamos o que fizemos, o nosso objetivo é levantar a cabeça após esta lição cruel. E amanhã vamos apresentar-nos na máxima força perante o nosso adversário".