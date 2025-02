"Champions". Benfica quer ganhar vantagem sobre o Mónaco

Benfica e Mónaco enfrentam-se a partir das 20h00 no Estádio Louis II, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, que terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.





O segundo colocado da I Liga portuguesa terá pela frente o quarto posicionado do campeonato francês, que perdeu na sexta-feira com o Paris Saint-Germain (4-1), e, caso tenha sucesso, já sabe, de antemão, que pode ter um novo reencontro nos "oitavos", com o FC Barcelona ou enfrentar o Liverpool, os dois primeiros posicionados na fase de liga.

O Stade Louis-II volta a ser palco de um encontro entre monegascos e encarnados, apenas três meses depois, sendo que este duelo tem a adição de ter caráter decisivo para as contas da eliminatórias. Em novembro, as "águias" levaram a melhor e venceram por 2-3, num jogo marcado por alguma polémica, ao nível de arbitragem, e emoção até ao fim.

Jogo de palavras e opções disponíveis





Do lado da equipa da casa, este jogo, além de importante na eliminatória, tem o aliciante de "vingança", após o referido duelo na fase de liga. Tal poderá ser um ingrediente extra para o jogo e para o qual o Benfica terá que estar atento.





Mawissa é ausência devido a castigo e deve ser substituído por Salisu, juntando-se ainda as lesões de Singo - figura desse primeiro duelo - e Balogun. A aposta deve passar pelo 4x2x3x1, até para reequilibrar o meio campo.





O Benfica é uma equipa diferente sem Di María, mas ele não é o único que pode ser decisivo. O Pavlidis, por exemplo, está em grande forma. O Benfica é bom na construção, tem um bom estilo de jogo e é uma das melhores equipas da Europa nas transições. Teremos de ter cuidado para evitar cometer erros desnecessários", apontou Adi Hutter, na conferência de imprensa, de antevisão da partida. , apontou Adi Hutter, na conferência de imprensa, de antevisão da partida.





Do outro lado temos um Benfica motivado pelos últimos resultados - três vitórias seguidas -, mas que tem vindo a mostrar, a espaços, algumas debilidades defensivas. Neste jogo é fundamental elevar o seu jogo nesse campo, até porque há uma 2.ª mão a ser disputada em Lisboa.