Depois de Chalana, Banjaqui e Anísio Cabral. Noite histórica para os jovens do Benfica

Em noite de estreia a titular, na vitória por 4-0 frente ao Estrela da Amadora, o lateral direito participou no último golo das águias, protagonizado por outro campeão do mundo, e entrou diretamente para a lista de recordistas do Benfica, só atrás de Fernando Chalana.



O “Pequeno Genial” cumpriu a primeira titularidade aos 17 anos, sete meses e um dia, marca da qual se aproximou Banjaqui este domingo. O jogador esteve mais de 90 minutos em campo e assistiu Anísio Cabral para o golo que fechou as contas do jogo em goleada. O avançado, que fez a sua estreia pela equipa principal do Benfica aos 83 minutos, precisou apenas de um minuto para também se estrear a marcar pelos ‘encarnados’, aos 17 anos, 11 meses e dez dias.



Na conferência de imprensa após o encontro, José Mourinho elogiou a parceria entre os dois jogadores e reforçou a confiança em Banjaqui, que substituiu o habitual titular Dedic.



“Eles cresceram juntos, jogam juntos, é lindíssimo para eles. Pretendi dar ao Dedic um merecido descanso. Dei-lhe porque sabia que podia contar com o Banjaqui, não tinha dúvida nenhuma que o Banjaqui ia responder", acrescentou.



O 4-0 também esteve perto de entrar diretamente para a história, mas no topo da lista dos marcadores mais jovens de sempre do Benfica impera um nome. Chalana marcou o primeiro de 64 golos ao serviço das águias aos 17 anos, sete meses e sete dias.



Com as contas atualizadas, a Banjaqui seguem-se Hugo Leal, António Simões e Manuel Fernandes, a fechar o top-5 de titulares mais jovens do Benfica.