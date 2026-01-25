Goleada com Anísio

O jovem campeão do Mundo e da Europa em sub-17 Anísio Cabral estreou-se da melhor forma na equipa principal do Benfica ao contribuir com um golo para a vitória expressiva das águias sobre o Estrela da Amadora, numa partida da 19.ª jornada da I Liga.

Na terceira vitória consecutiva na I Liga, destaque ainda para o ‘bis’ do avançado Pavlidis, que marcou aos 42 e 55 minutos, o último de grande penalidade.



Os ‘encarnados’ ampliaram a vantagem com tentos de Lopes Cabral, aos 58, frente à antiga equipa, e do jovem estreante Anísio Cabral, aos 84, um minuto depois de ter entrado, num jogo que assinalou o regresso de Rafa Silva.



Com este resultado, o Benfica, que ainda não perdeu na I Liga, soma 45 pontos, no terceiro lugar, a três do Sporting, que é segundo, e a sete do líder FC Porto, que apenas joga na segunda-feira, enquanto o Estrela da Amadora não ganha há três jogos e está no 13.ª posto, com 19.