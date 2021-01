Detetados 17 casos de Covid-19 no Benfica

Os testes foram realizados desde sábado nas instalações do clube no Seixal.





"Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", lê-se num comunicado do emblema da Luz.







O clube não precisou quais os membros da equipa que testaram positivo ao novo coronavirus.





Contudo a RTP sabe que o jogador do plantel que testou positivo foi o avançado Luca Waldschmidt.





Além do jogador ter sido de imediato isolado o Benfica decidiu ainda isolar Gilberto e Everton por precaução. A dupla brasileira efetua novos testes esta terça-feira.







Elemento sempre presente nos trabalhos do plantel comandado por Jorge Jesus, Luisão, agora diretor-técnico e de performance do Benfica, está neste momento isolado e afastado do grupo. pois apresenta suspeitas de eventual infeção com covid-19.



O clube aguarda agora uma decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre se deve continuar a jogar, nas próximas duas semanas.



Recorde-se que a equipa tem agendado para amanhã, quarta-feira, o duelo com o Braga, para as meias-finais da Taça da Liga. É o primeiro de um ciclo intenso de jogos, que inclui a receção ao Nacional, da próxima jornada, ao Belenenses, para a Taça de Portugal e o dérbi com o Sporting, este no último fim de semana do mês de janeiro.